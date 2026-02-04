Associate Sponsors

SIL Investments consolidated net profit rises 40.91% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 5:18 PM IST
Sales rise 21.70% to Rs 27.20 crore

Net profit of SIL Investments rose 40.91% to Rs 19.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.70% to Rs 27.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales27.2022.35 22 OPM %91.3680.54 -PBDT25.0718.24 37 PBT24.3817.59 39 NP19.4613.81 41

First Published: Feb 04 2026 | 5:18 PM IST

