Unjha Formulations standalone net profit rises 9.09% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.29% to Rs 4.41 croreNet profit of Unjha Formulations rose 9.09% to Rs 0.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.29% to Rs 4.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.413.76 17 OPM %5.676.12 -PBDT0.280.24 17 PBT0.240.22 9 NP0.240.22 9
