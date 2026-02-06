Grindwell Norton consolidated net profit rises 9.62% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.24% to Rs 749.83 croreNet profit of Grindwell Norton rose 9.62% to Rs 95.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 86.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.24% to Rs 749.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 699.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales749.83699.20 7 OPM %18.4917.66 -PBDT155.41139.65 11 PBT128.44116.15 11 NP95.1786.82 10
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content