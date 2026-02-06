Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / SRG Housing Finance standalone net profit rises 43.03% in the December 2025 quarter

SRG Housing Finance standalone net profit rises 43.03% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 4:54 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 28.35% to Rs 47.54 crore

Net profit of SRG Housing Finance rose 43.03% to Rs 8.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.35% to Rs 47.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 37.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales47.5437.04 28 OPM %65.6965.01 -PBDT11.928.87 34 PBT10.397.16 45 NP8.215.74 43

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kotia Enterprises reports standalone net loss of Rs 0.11 crore in the December 2025 quarter

Olympic Management & Financial Services reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Kanel Industries reports standalone net loss of Rs 0.09 crore in the December 2025 quarter

HeidelbergCement India standalone net profit rises 200.58% in the December 2025 quarter

Solara Active Pharma Sciences reports consolidated net loss of Rs 17.43 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 4:53 PM IST

Explore News

Next Story