GRM Overseas consolidated net profit rises 41.36% in the December 2025 quarter

Sales rise 30.05% to Rs 482.79 croreNet profit of GRM Overseas rose 41.36% to Rs 19.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.05% to Rs 482.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 371.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales482.79371.24 30 OPM %4.443.32 -PBDT26.2619.52 35 PBT25.4618.78 36 NP19.1413.54 41
