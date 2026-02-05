Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sunshine Capital standalone net profit declines 77.78% in the December 2025 quarter

Sunshine Capital standalone net profit declines 77.78% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 50.22% to Rs 1.14 crore

Net profit of Sunshine Capital declined 77.78% to Rs 0.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 50.22% to Rs 1.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.142.29 -50 OPM %36.8483.41 -PBDT0.421.89 -78 PBT0.421.89 -78 NP0.421.89 -78

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

N K Industries reports standalone net loss of Rs 0.70 crore in the December 2025 quarter

Shipping Corporation of India standalone net profit rises 9.87% in the December 2025 quarter

Timken India standalone net profit declines 32.92% in the December 2025 quarter

Automotive Axles standalone net profit declines 1.95% in the December 2025 quarter

Gallantt Ispat consolidated net profit declines 11.67% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 05 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story