Grovy India standalone net profit declines 70.33% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 9:06 AM IST
Sales decline 84.73% to Rs 3.00 crore

Net profit of Grovy India declined 70.33% to Rs 0.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 84.73% to Rs 3.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.65 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.0019.65 -85 OPM %5.6712.21 -PBDT0.752.42 -69 PBT0.742.40 -69 NP0.541.82 -70

First Published: Jan 29 2026 | 9:06 AM IST

