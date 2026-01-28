Associate Sponsors

Gujarat Poly Electronics standalone net profit rises 5144.68% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 28 2026 | 3:17 PM IST
Sales decline 14.73% to Rs 3.53 crore

Net profit of Gujarat Poly Electronics rose 5144.68% to Rs 24.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 14.73% to Rs 3.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.534.14 -15 OPM %-14.7310.63 -PBDT28.030.62 4421 PBT27.980.57 4809 NP24.650.47 5145

First Published: Jan 28 2026 | 3:17 PM IST

