Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / ACC consolidated net profit declines 62.98% in the December 2025 quarter

ACC consolidated net profit declines 62.98% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 28 2026 | 3:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 9.37% to Rs 6482.98 crore

Net profit of ACC declined 62.98% to Rs 404.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1091.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.37% to Rs 6482.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5927.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6482.985927.38 9 OPM %10.8018.82 -PBDT733.511736.09 -58 PBT427.751476.50 -71 NP404.211091.73 -63

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

BEL spurts as Q3 PAT jumps 21% YoY to Rs 1,590 cr

Alphalogic Techsys Ltd leads losers in 'B' group

Volumes soar at International Gemmological Institute (India) Ltd counter

Sensex spurts 1278 pts; media shares advance; VIX tanks 5.20%

Prudent Corporate Advisory Services consolidated net profit rises 19.59% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 28 2026 | 3:17 PM IST

Explore News

Next Story