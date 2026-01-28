ACC consolidated net profit declines 62.98% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.37% to Rs 6482.98 croreNet profit of ACC declined 62.98% to Rs 404.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1091.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.37% to Rs 6482.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5927.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6482.985927.38 9 OPM %10.8018.82 -PBDT733.511736.09 -58 PBT427.751476.50 -71 NP404.211091.73 -63
