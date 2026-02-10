Harrisons Malayalam consolidated net profit declines 31.79% in the December 2025 quarter

Sales decline 0.82% to Rs 141.09 croreNet profit of Harrisons Malayalam declined 31.79% to Rs 7.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.82% to Rs 141.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 142.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales141.09142.25 -1 OPM %6.219.72 -PBDT9.4512.90 -27 PBT7.6411.20 -32 NP7.6411.20 -32
