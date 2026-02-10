Mittal Life Style standalone net profit declines 8.82% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.17% to Rs 18.72 croreNet profit of Mittal Life Style declined 8.82% to Rs 0.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.17% to Rs 18.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.7217.97 4 OPM %3.744.90 -PBDT0.610.78 -22 PBT0.370.51 -27 NP0.310.34 -9
