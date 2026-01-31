Associate Sponsors

Him Teknoforge standalone net profit rises 125.19% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 9:08 AM IST
Sales rise 23.48% to Rs 108.58 crore

Net profit of Him Teknoforge rose 125.19% to Rs 3.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.48% to Rs 108.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 87.93 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales108.5887.93 23 OPM %10.7210.63 -PBDT7.355.33 38 PBT4.672.67 75 NP3.041.35 125

First Published: Jan 31 2026 | 9:08 AM IST

