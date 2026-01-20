Home / Markets / Capital Market News / ISF reports standalone net profit of Rs 0.09 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 20 2026 | 2:05 PM IST
Sales decline 4.76% to Rs 0.40 crore

Net profit of ISF reported to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.76% to Rs 0.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.42 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.400.42 -5 OPM %60.00-57.14 -PBDT0.17-0.32 LP PBT0.17-0.32 LP NP0.09-0.24 LP

