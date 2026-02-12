Associate Sponsors

Kabra Commercial standalone net profit rises 92.11% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 6:35 PM IST
Sales decline 50.26% to Rs 4.79 crore

Net profit of Kabra Commercial rose 92.11% to Rs 0.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.38 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 50.26% to Rs 4.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.799.63 -50 OPM %33.6124.20 -PBDT1.261.32 -5 PBT1.251.31 -5 NP0.730.38 92

First Published: Feb 12 2026 | 6:35 PM IST

