Kabra Commercial standalone net profit rises 92.11% in the December 2025 quarter

Sales decline 50.26% to Rs 4.79 croreNet profit of Kabra Commercial rose 92.11% to Rs 0.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.38 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 50.26% to Rs 4.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.799.63 -50 OPM %33.6124.20 -PBDT1.261.32 -5 PBT1.251.31 -5 NP0.730.38 92
