Jai Balaji Industries standalone net profit declines 90.41% in the December 2025 quarter

Sales decline 10.62% to Rs 1328.58 croreNet profit of Jai Balaji Industries declined 90.41% to Rs 11.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 120.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 10.62% to Rs 1328.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1486.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1328.581486.39 -11 OPM %4.0912.78 -PBDT46.17192.55 -76 PBT14.67169.62 -91 NP11.55120.42 -90
