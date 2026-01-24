Kanchanjunga Power Company Pvt reports standalone net loss of Rs 1.82 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 51.60% to Rs 2.57 croreNet Loss of Kanchanjunga Power Company Pvt reported to Rs 1.82 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 7.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 51.60% to Rs 2.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.575.31 -52 OPM %-0.3946.89 -PBDT-0.490.96 PL PBT-2.17-0.90 -141 NP-1.82-7.43 76
