Kanchanjunga Power Company Pvt reports standalone net loss of Rs 1.82 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 24 2026 | 9:32 AM IST
Sales decline 51.60% to Rs 2.57 crore

Net Loss of Kanchanjunga Power Company Pvt reported to Rs 1.82 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 7.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 51.60% to Rs 2.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.575.31 -52 OPM %-0.3946.89 -PBDT-0.490.96 PL PBT-2.17-0.90 -141 NP-1.82-7.43 76

