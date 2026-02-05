Kanpur Plastipack consolidated net profit rises 37.34% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.98% to Rs 190.67 croreNet profit of Kanpur Plastipack rose 37.34% to Rs 10.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.98% to Rs 190.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 160.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales190.67160.25 19 OPM %7.629.19 -PBDT17.0213.21 29 PBT13.959.62 45 NP10.747.82 37
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content