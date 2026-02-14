Associate Sponsors

Karnavati Finance reports standalone net profit of Rs 0.70 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:26 AM IST
Sales rise 456.10% to Rs 2.28 crore

Net profit of Karnavati Finance reported to Rs 0.70 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 456.10% to Rs 2.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.280.41 456 OPM %97.8151.22 -PBDT0.70-0.06 LP PBT0.70-0.06 LP NP0.70-0.06 LP

First Published: Feb 14 2026 | 9:26 AM IST

