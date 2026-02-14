Kemp & Co reports standalone net loss of Rs 0.67 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 1.33% to Rs 0.74 croreNet Loss of Kemp & Co reported to Rs 0.67 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.33% to Rs 0.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.75 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.740.75 -1 OPM %-48.65-41.33 -PBDT-0.30-0.27 -11 PBT-0.33-0.29 -14 NP-0.67-0.22 -205
