Khandelwal Extractions standalone net profit declines 55.56% in the December 2025 quarter

Sales decline 11.76% to Rs 0.15 croreNet profit of Khandelwal Extractions declined 55.56% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 11.76% to Rs 0.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.150.17 -12 OPM %26.6729.41 -PBDT0.070.10 -30 PBT0.060.09 -33 NP0.040.09 -56
