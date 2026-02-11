Associate Sponsors

Kirloskar Ferrous Industries consolidated net profit declines 1.82% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 9:08 AM IST
Sales rise 0.65% to Rs 1618.01 crore

Net profit of Kirloskar Ferrous Industries declined 1.82% to Rs 53.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.65% to Rs 1618.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1607.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1618.011607.60 1 OPM %11.4910.81 -PBDT162.17143.89 13 PBT94.9078.52 21 NP53.3254.31 -2

First Published: Feb 11 2026 | 9:08 AM IST

