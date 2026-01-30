Associate Sponsors

Ladderup Finance reports consolidated net loss of Rs 0.57 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 2:33 PM IST
Sales rise 9.64% to Rs 4.21 crore

Net Loss of Ladderup Finance reported to Rs 0.57 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.83 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.64% to Rs 4.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.213.84 10 OPM %08.07 -PBDT0.200.75 -73 PBT00.56 -100 NP-0.57-0.83 31

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Jan 30 2026 | 2:33 PM IST

