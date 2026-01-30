Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Pakka consolidated net profit declines 20.36% in the December 2025 quarter

Pakka consolidated net profit declines 20.36% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 2:33 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 8.90% to Rs 96.58 crore

Net profit of Pakka declined 20.36% to Rs 7.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.90% to Rs 96.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 106.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales96.58106.01 -9 OPM %14.4414.30 -PBDT14.8517.67 -16 PBT10.6813.60 -21 NP7.088.89 -20

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Allied Blenders rises after Q3 PAT jumps 11% YoY to Rs 64 cr

Cupid gains after Q3 PAT skyrockets 196% YoY to Rs 33 cr

Varun Beverages Ltd slips for fifth straight session

Godrej Consumer Products Ltd eases for fifth straight session

Gland Pharma Ltd spurts 2.88%, gains for third straight session

First Published: Jan 30 2026 | 2:33 PM IST

Explore News

Next Story