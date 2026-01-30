Pakka consolidated net profit declines 20.36% in the December 2025 quarter

Sales decline 8.90% to Rs 96.58 croreNet profit of Pakka declined 20.36% to Rs 7.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.90% to Rs 96.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 106.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales96.58106.01 -9 OPM %14.4414.30 -PBDT14.8517.67 -16 PBT10.6813.60 -21 NP7.088.89 -20
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content