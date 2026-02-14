Associate Sponsors

Landmark Property Development Company standalone net profit rises 92.31% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 2:33 PM IST
Sales rise 245.65% to Rs 1.59 crore

Net profit of Landmark Property Development Company rose 92.31% to Rs 0.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 245.65% to Rs 1.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.590.46 246 OPM %4.404.35 -PBDT0.330.18 83 PBT0.330.18 83 NP0.250.13 92

First Published: Feb 14 2026 | 2:33 PM IST

