Landmark Property Development Company standalone net profit rises 92.31% in the December 2025 quarter

Sales rise 245.65% to Rs 1.59 croreNet profit of Landmark Property Development Company rose 92.31% to Rs 0.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 245.65% to Rs 1.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.590.46 246 OPM %4.404.35 -PBDT0.330.18 83 PBT0.330.18 83 NP0.250.13 92
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content