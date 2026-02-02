Latent View Analytics consolidated net profit rises 19.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 22.02% to Rs 278.01 croreNet profit of Latent View Analytics rose 19.67% to Rs 50.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.02% to Rs 278.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 227.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales278.01227.84 22 OPM %22.3622.09 -PBDT77.2864.60 20 PBT66.7856.10 19 NP50.1441.90 20
