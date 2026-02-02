Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Latent View Analytics consolidated net profit rises 19.67% in the December 2025 quarter

Latent View Analytics consolidated net profit rises 19.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 02 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 22.02% to Rs 278.01 crore

Net profit of Latent View Analytics rose 19.67% to Rs 50.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.02% to Rs 278.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 227.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales278.01227.84 22 OPM %22.3622.09 -PBDT77.2864.60 20 PBT66.7856.10 19 NP50.1441.90 20

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Adani Airport Holdings standalone net profit rises 56.44% in the December 2025 quarter

Vastu Housing Finance Corporation standalone net profit rises 47.34% in the December 2025 quarter

Jhajjar Power standalone net profit declines 77.28% in the December 2025 quarter

EAAA India Alternatives standalone net profit rises 125.70% in the December 2025 quarter

Muthoot Vehicle & Asset Finance standalone net profit declines 8.66% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 02 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story