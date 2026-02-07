Associate Sponsors

Lemon Tree Hotels consolidated net profit rises 0.29% in the December 2025 quarter

Feb 07 2026
Sales rise 14.32% to Rs 406.05 crore

Net profit of Lemon Tree Hotels rose 0.29% to Rs 62.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 62.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.32% to Rs 406.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 355.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales406.05355.18 14 OPM %50.4151.86 -PBDT164.97134.58 23 PBT130.1899.51 31 NP62.6762.49 0

Feb 07 2026

