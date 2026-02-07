Vigor Plast India standalone net profit rises 76.98% in the December 2025 quarter

Sales rise 52.21% to Rs 16.88 croreNet profit of Vigor Plast India rose 76.98% to Rs 2.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 52.21% to Rs 16.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.8811.09 52 OPM %28.0225.52 -PBDT4.502.43 85 PBT3.181.66 92 NP2.231.26 77
