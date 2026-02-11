Longspur International Ventures standalone net profit rises 500.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 94.20% to Rs 1.34 croreNet profit of Longspur International Ventures rose 500.00% to Rs 0.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 94.20% to Rs 1.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.340.69 94 OPM %33.5821.74 -PBDT0.380.11 245 PBT0.300.10 200 NP0.300.05 500
