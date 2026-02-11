Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Longspur International Ventures standalone net profit rises 500.00% in the December 2025 quarter

Longspur International Ventures standalone net profit rises 500.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:13 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 94.20% to Rs 1.34 crore

Net profit of Longspur International Ventures rose 500.00% to Rs 0.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 94.20% to Rs 1.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.340.69 94 OPM %33.5821.74 -PBDT0.380.11 245 PBT0.300.10 200 NP0.300.05 500

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Manor Estates & Industries reports standalone net loss of Rs 0.16 crore in the December 2025 quarter

SJ Corporation reports standalone net profit of Rs 0.13 crore in the December 2025 quarter

Cosmo Ferrites reports standalone net loss of Rs 1.32 crore in the December 2025 quarter

Kanco Tea & Industries reports consolidated net loss of Rs 3.37 crore in the December 2025 quarter

Authum Investment & Infrastructure consolidated net profit declines 70.15% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:13 AM IST

Explore News

Next Story