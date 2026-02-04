Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / M K Exim (India) standalone net profit declines 16.70% in the December 2025 quarter

M K Exim (India) standalone net profit declines 16.70% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 9.30% to Rs 26.22 crore

Net profit of M K Exim (India) declined 16.70% to Rs 4.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.30% to Rs 26.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 23.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales26.2223.99 9 OPM %21.4030.80 -PBDT6.457.61 -15 PBT6.207.44 -17 NP4.645.57 -17

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

IITL Projects reports standalone net profit of Rs 0.64 crore in the December 2025 quarter

Beryl Securities standalone net profit rises 4.76% in the December 2025 quarter

Mid India Industries reports standalone net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Suraj Products standalone net profit rises 1.25% in the December 2025 quarter

GIFT Nifty hints after flat start for equities; RBI MPC to commence three-day policy meet

First Published: Feb 04 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story