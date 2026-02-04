M K Exim (India) standalone net profit declines 16.70% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.30% to Rs 26.22 croreNet profit of M K Exim (India) declined 16.70% to Rs 4.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.30% to Rs 26.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 23.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales26.2223.99 9 OPM %21.4030.80 -PBDT6.457.61 -15 PBT6.207.44 -17 NP4.645.57 -17
