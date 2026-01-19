Madhusudan Masala standalone net profit rises 97.13% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.28% to Rs 68.42 croreNet profit of Madhusudan Masala rose 97.13% to Rs 4.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.28% to Rs 68.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales68.4258.34 17 OPM %10.497.08 -PBDT6.063.37 80 PBT5.492.73 101 NP4.122.09 97
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content