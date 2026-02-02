Manaksia Coated Metals & Industries consolidated net profit rises 46.71% in the December 2025 quarter

Sales decline 8.85% to Rs 186.90 croreNet profit of Manaksia Coated Metals & Industries rose 46.71% to Rs 7.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.85% to Rs 186.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 205.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales186.90205.05 -9 OPM %8.297.06 -PBDT11.849.02 31 PBT9.646.71 44 NP7.355.01 47
