Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Manaksia Coated Metals & Industries consolidated net profit rises 46.71% in the December 2025 quarter

Manaksia Coated Metals & Industries consolidated net profit rises 46.71% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 02 2026 | 5:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 8.85% to Rs 186.90 crore

Net profit of Manaksia Coated Metals & Industries rose 46.71% to Rs 7.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.85% to Rs 186.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 205.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales186.90205.05 -9 OPM %8.297.06 -PBDT11.849.02 31 PBT9.646.71 44 NP7.355.01 47

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Modison consolidated net profit rises 245.27% in the December 2025 quarter

Ather Energy reports standalone net loss of Rs 84.60 crore in the December 2025 quarter

Bajaj Housing Finance standalone net profit rises 21.33% in the December 2025 quarter

GPT Healthcare standalone net profit declines 23.51% in the December 2025 quarter

Amerise Biosciences reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 02 2026 | 5:51 PM IST

Explore News

Next Story