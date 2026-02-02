Ather Energy reports standalone net loss of Rs 84.60 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 50.20% to Rs 953.60 croreNet Loss of Ather Energy reported to Rs 84.60 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 197.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.20% to Rs 953.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 634.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales953.60634.90 50 OPM %-7.55-22.16 -PBDT-49.20-154.10 68 PBT-79.60-197.80 60 NP-84.60-197.80 57
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content