Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ather Energy reports standalone net loss of Rs 84.60 crore in the December 2025 quarter

Ather Energy reports standalone net loss of Rs 84.60 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 02 2026 | 5:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 50.20% to Rs 953.60 crore

Net Loss of Ather Energy reported to Rs 84.60 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 197.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.20% to Rs 953.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 634.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales953.60634.90 50 OPM %-7.55-22.16 -PBDT-49.20-154.10 68 PBT-79.60-197.80 60 NP-84.60-197.80 57

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bajaj Housing Finance standalone net profit rises 21.33% in the December 2025 quarter

GPT Healthcare standalone net profit declines 23.51% in the December 2025 quarter

Amerise Biosciences reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

City Union Bank standalone net profit rises 16.14% in the December 2025 quarter

Lead Financial Services standalone net profit declines 57.14% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 02 2026 | 5:51 PM IST

Explore News

Next Story