Marico consolidated net profit rises 12.03% in the December 2025 quarter

Sales rise 26.59% to Rs 3537.00 croreNet profit of Marico rose 12.03% to Rs 447.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 399.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.59% to Rs 3537.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2794.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3537.002794.00 27 OPM %16.7419.08 -PBDT617.00562.00 10 PBT567.00518.00 9 NP447.00399.00 12
