Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Marktesh Trading reports standalone net profit of Rs 0.17 crore in the December 2025 quarter

Marktesh Trading reports standalone net profit of Rs 0.17 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 25 2026 | 1:50 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 39.62% to Rs 0.32 crore

Net profit of Marktesh Trading reported to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 39.62% to Rs 0.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.320.53 -40 OPM %53.13-39.62 -PBDT0.17-0.21 LP PBT0.17-0.21 LP NP0.17-0.21 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Tarangini Investments reports standalone net loss of Rs 0.11 crore in the December 2025 quarter

Hindustan Fluoro Carbons reports standalone net profit of Rs 0.09 crore in the December 2025 quarter

Lupin receives USFDA approval for Brivaracetam Oral Solution 10 mg/mL

Essex Marine commences own integrated cold chain logistics operations

Intellect secures deal with a leading Indian financial services group

First Published: Feb 25 2026 | 1:50 PM IST

Explore News

Next Story