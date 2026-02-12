Associate Sponsors

Matrimony.com consolidated net profit declines 16.75% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 3:08 PM IST
Sales rise 1.62% to Rs 113.24 crore

Net profit of Matrimony.com declined 16.75% to Rs 8.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.62% to Rs 113.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 111.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales113.24111.43 2 OPM %10.9312.25 -PBDT17.3119.47 -11 PBT10.6612.12 -12 NP8.309.97 -17

First Published: Feb 12 2026 | 3:08 PM IST

