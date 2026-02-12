Associate Sponsors

Tamboli Industries consolidated net profit rises 11.61% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 3:08 PM IST
Sales rise 19.60% to Rs 21.78 crore

Net profit of Tamboli Industries rose 11.61% to Rs 2.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.60% to Rs 21.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales21.7818.21 20 OPM %21.4923.01 -PBDT4.964.23 17 PBT3.923.04 29 NP2.502.24 12

First Published: Feb 12 2026 | 3:08 PM IST

