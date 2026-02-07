Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Medi Assist Healthcare Services consolidated net profit declines 85.88% in the December 2025 quarter

Medi Assist Healthcare Services consolidated net profit declines 85.88% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 07 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 28.88% to Rs 239.68 crore

Net profit of Medi Assist Healthcare Services declined 85.88% to Rs 4.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.88% to Rs 239.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 185.97 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales239.68185.97 29 OPM %18.6221.34 -PBDT43.8041.63 5 PBT22.6727.21 -17 NP4.1729.53 -86

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Krishna Institute of Medical Sciences consolidated net profit declines 39.80% in the December 2025 quarter

Sastasundar Ventures reports consolidated net profit of Rs 1.13 crore in the December 2025 quarter

Pearl Global Industries consolidated net profit declines 5.35% in the December 2025 quarter

Sunil Healthcare reports consolidated net profit of Rs 0.59 crore in the December 2025 quarter

Dai-ichi Karkaria reports consolidated net loss of Rs 0.86 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 07 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story