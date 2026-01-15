Home / Markets / Capital Market News / Menon Bearings consolidated net profit rises 69.10% in the December 2025 quarter

Menon Bearings consolidated net profit rises 69.10% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 15 2026 | 1:50 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 31.72% to Rs 76.91 crore

Net profit of Menon Bearings rose 69.10% to Rs 9.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 31.72% to Rs 76.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales76.9158.39 32 OPM %18.8016.70 -PBDT14.759.67 53 PBT12.377.31 69 NP9.255.47 69

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Menon Bearings standalone net profit rises 88.46% in the December 2025 quarter

Sterling & Wilson Renewable Energy announces change in senior management

Yatra Online shifts registered office to New Delhi

BHEL commences supply of semi-high speed traction transformers for Vande Bharat Sleeper Trains

Biocon concludes QIP issue of Rs 4,150 cr

First Published: Jan 15 2026 | 1:50 PM IST

Explore News

Next Story