Mizuho Capsave Finance Pvt standalone net profit rises 19.36% in the December 2025 quarter

Sales rise 24.98% to Rs 123.14 croreNet profit of Mizuho Capsave Finance Pvt rose 19.36% to Rs 26.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.98% to Rs 123.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 98.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales123.1498.53 25 OPM %70.3073.56 -PBDT37.3632.60 15 PBT35.6630.26 18 NP26.9422.57 19
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content