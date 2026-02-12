Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Modern Engineering and Projects reports standalone net profit of Rs 3.37 crore in the December 2025 quarter

Modern Engineering and Projects reports standalone net profit of Rs 3.37 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 5:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 9.35% to Rs 24.80 crore

Net profit of Modern Engineering and Projects reported to Rs 3.37 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 3.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.35% to Rs 24.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales24.8022.68 9 OPM %18.19-14.81 -PBDT4.84-3.40 LP PBT4.32-3.84 LP NP3.37-3.61 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

First Published: Feb 12 2026 | 5:52 PM IST

Explore News

Next Story