Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Lyons Corporate Market reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Lyons Corporate Market reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 5:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 28.57% to Rs 0.27 crore

Net Loss of Lyons Corporate Market reported to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.57% to Rs 0.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.270.21 29 OPM %62.9638.10 -PBDT-0.02-0.08 75 PBT-0.02-0.08 75 NP-0.02-0.08 75

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

B J Duplex Boards reports standalone net loss of Rs 0.28 crore in the December 2025 quarter

Prism Finance reports standalone net loss of Rs 0.49 crore in the December 2025 quarter

Shree Manufacturing Company reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Hemang Resources reports standalone net loss of Rs 0.18 crore in the December 2025 quarter

Harmony Capital Services reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 5:52 PM IST

Explore News

Next Story