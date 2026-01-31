Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Moschip Technologies consolidated net profit declines 60.76% in the December 2025 quarter

Moschip Technologies consolidated net profit declines 60.76% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 5:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 18.41% to Rs 149.39 crore

Net profit of Moschip Technologies declined 60.76% to Rs 4.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.41% to Rs 149.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 126.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales149.39126.16 18 OPM %10.1313.52 -PBDT15.2216.21 -6 PBT10.9611.13 -2 NP4.3411.06 -61

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sirca Paints India consolidated net profit rises 31.15% in the December 2025 quarter

Manaksia Steels consolidated net profit rises 314.22% in the December 2025 quarter

Hindustan Bio Sciences reports standalone net profit of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

ASM Technologies consolidated net profit rises 79.38% in the December 2025 quarter

Sun Pharma Q3 PAT jumps 16% YoY to Rs 3,369 cr

First Published: Jan 31 2026 | 5:06 PM IST

Explore News

Next Story