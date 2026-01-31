Associate Sponsors

ASM Technologies consolidated net profit rises 79.38% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 5:06 PM IST
Sales rise 79.21% to Rs 116.02 crore

Net profit of ASM Technologies rose 79.38% to Rs 9.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 79.21% to Rs 116.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 64.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales116.0264.74 79 OPM %16.7718.37 -PBDT19.7510.33 91 PBT15.587.95 96 NP9.315.19 79

First Published: Jan 31 2026 | 5:06 PM IST

