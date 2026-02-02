Associate Sponsors

MPS consolidated net profit declines 12.80% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 02 2026 | 5:05 PM IST
Sales decline 2.08% to Rs 182.49 crore

Net profit of MPS declined 12.80% to Rs 35.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.08% to Rs 182.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 186.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales182.49186.36 -2 OPM %31.5532.38 -PBDT59.3961.96 -4 PBT53.0955.09 -4 NP35.5040.71 -13

