Manali Petrochemicals consolidated net profit rises 1198.48% in the December 2025 quarter

Sales rise 25.95% to Rs 247.02 croreNet profit of Manali Petrochemicals rose 1198.48% to Rs 68.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.95% to Rs 247.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 196.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales247.02196.12 26 OPM %5.666.46 -PBDT30.3914.42 111 PBT21.677.68 182 NP68.435.27 1198
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content