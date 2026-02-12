Associate Sponsors

N R Agarwal Industries standalone net profit rises 13.35% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 34.77% to Rs 563.23 crore

Net profit of N R Agarwal Industries rose 13.35% to Rs 14.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 34.77% to Rs 563.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 417.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales563.23417.91 35 OPM %10.196.84 -PBDT44.6326.05 71 PBT27.309.26 195 NP14.4312.73 13

First Published: Feb 12 2026 | 9:05 AM IST

