Nestle India consolidated net profit rises 45.12% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.51% to Rs 5643.52 croreNet profit of Nestle India rose 45.12% to Rs 998.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 688.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.51% to Rs 5643.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4762.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5643.524762.13 19 OPM %20.9522.99 -PBDT1165.891064.72 10 PBT991.48914.45 8 NP998.42688.01 45
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content