Indsil Hydro Power & Manganese standalone net profit rises 43.17% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.96% to Rs 36.29 croreNet profit of Indsil Hydro Power & Manganese rose 43.17% to Rs 3.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.96% to Rs 36.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales36.2934.25 6 OPM %10.398.15 -PBDT4.433.50 27 PBT3.662.75 33 NP3.882.71 43
