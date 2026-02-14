Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Nikhil Adhesives standalone net profit rises 1.44% in the December 2025 quarter

Nikhil Adhesives standalone net profit rises 1.44% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:14 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 0.85% to Rs 133.07 crore

Net profit of Nikhil Adhesives rose 1.44% to Rs 3.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.85% to Rs 133.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 134.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales133.07134.21 -1 OPM %5.786.37 -PBDT6.986.61 6 PBT5.114.69 9 NP3.523.47 1

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Gujarat Raffia Industries standalone net profit rises 37.50% in the December 2025 quarter

Kothari Fermentation & Biochem reports standalone net loss of Rs 0.38 crore in the December 2025 quarter

Dhanlaxmi Cotex standalone net profit declines 79.29% in the December 2025 quarter

Gourmet Gateway India standalone net profit declines 79.31% in the December 2025 quarter

RBZ Jewellers standalone net profit rises 33.16% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:14 AM IST

Explore News

Next Story