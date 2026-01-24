Associate Sponsors

Nuvama Wealth & Investment standalone net profit rises 58.66% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 24 2026 | 9:31 AM IST
Sales rise 24.05% to Rs 507.41 crore

Net profit of Nuvama Wealth & Investment rose 58.66% to Rs 72.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 45.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.05% to Rs 507.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 409.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales507.41409.03 24 OPM %38.5537.00 -PBDT109.4472.06 52 PBT97.3061.47 58 NP72.9245.96 59

First Published: Jan 24 2026 | 9:31 AM IST

